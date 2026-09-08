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Молдаванина обвинили по трем статьям за покушение на офицера ВКС под Энгельсом

Молдаванина обвинили по трем статьям за покушение на офицера ВКС под Энгельсом

Следователи предъявили обвинение гражданину Молдавии Николае Кочу по трем статьям Уголовного кодекса за покушение на российского офицера.

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