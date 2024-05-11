Пушилин: В Донбассе обнаружили крупные захоронения гражданских со следами пыток Правоохранители работают над выяснением обстоятельств произошедших в Донбассе военных преступлений украинской армии и массовых могил мирных жителей с признаками того, что их пытали перед смертью.
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