Пушилин: В Донбассе обнаружили крупные захоронения гражданских со следами пыток Правоохранители работают над выяснением обстоятельств произошедших в Донбассе военных преступлений украинской армии и массовых могил мирных жителей с признаками того, что их пытали перед смертью.