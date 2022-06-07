Эксперты насчитывают 27 неразрешенных конфликтов в мире на сегодняшний день

Федеральное агентство новостей Вопреки общему заблуждению, мир с годами не становится безопаснее. Сейчас все внимание международной общественности и СМИ приковано к российской спецоперации на Украине, однако этот конфликт далеко не единственный.
Федеральное агентство новостей Вопреки общему заблуждению, мир с годами не становится безопаснее. Сейчас все внимание международной общественности и СМИ приковано к российской спецоперации на Украине, однако этот конфликт далеко не единственный.
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