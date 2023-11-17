Эвакуированные из сектора Газа россияне прибыли в аэропорт Домодедово

Самолет МЧС РФ из Каира приземлился в аэропорту Домодедово в ночь на пятницу, 17 ноября. Эвакуированные из сектора Газа граждане России рассказали «Известиям», что происходит на арене противостояния Израиля и Палестины.
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