В России выпущен первый цифровой финансовый сукук

На платформе «Мастерчейн» был выпущен первый в России выпуск цифрового финансового актива (ЦФА) в форме сукука (то есть соответствующего нормам шариата), рассказал «Ведомостям» полномочный представитель эмитента татарстанской IT-компании «Универсальный блокчейн» Марат Хафизов.
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