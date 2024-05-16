В России выпущен первый цифровой финансовый сукук

На платформе «Мастерчейн» был выпущен первый в России выпуск цифрового финансового актива (ЦФА) в форме сукука (то есть соответствующего нормам шариата), рассказал «Ведомостям» полномочный представитель эмитента татарстанской IT-компании «Универсальный блокчейн» Марат Хафизов.