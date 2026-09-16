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Царьград

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Хавьер Милей сократил 31 тысячу компаний и 430 тысяч рабочих мест

Хавьер Милей сократил 31 тысячу компаний и 430 тысяч рабочих мест

В Аргентине, под руководством Хавьера Милея с ноября 2023 года, закрылись более 31 тысячи компаний и исчезли свыше 430 тысяч рабочих мест.

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