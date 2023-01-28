Дембеле вряд ли сыграет в 1-м матче с «МЮ». Хавбек «Барсы» выбыл на 3 недели из-за травмы бедра

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле, вероятно, не сыграет с «Манчестер Юнайтед» 16 февраля. «Блауграна» Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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