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Дембеле вряд ли сыграет в 1-м матче с «МЮ». Хавбек «Барсы» выбыл на 3 недели из-за травмы бедра

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле, вероятно, не сыграет с «Манчестер Юнайтед» 16 февраля. «Блауграна» Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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