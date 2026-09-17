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Суд арестовал 4,1 млрд рублей на счетах экс-жены основателя «Русагро» Мошковича

Суд арестовал 4,1 млрд рублей на счетах экс-жены основателя «Русагро» Мошковича

Суд наложил обеспечительный арест на денежные средства, находящиеся на счетах экс-супруги основателя «Русагро» Вадима Мошковича.

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