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Десятков о 3:5: «Забить 3 гола «Локомотиву» – не все могут этим похвастаться, но это слабое утешение для «Витязя»

«Заслуженная победа соперника. Если по периодам, то неплохие первый и третий, но провалили второй период.

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