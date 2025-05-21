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Военное обозрение

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Обмен ударами: противник направил дроны на центральную Россию, ВС РФ нанесли удары по объектам в Сумской, Харьковской и Полтавской областях

Обмен ударами: противник направил дроны на центральную Россию, ВС РФ нанесли удары по объектам в Сумской, Харьковской и Полтавской областях

Сообщается о попытках киевского режима с использованием БПЛА атаковать Коломну.

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