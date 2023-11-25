Арахамия: решение о переговорах с Россией должно пройти через референдум

Решение о мирных переговорах с Россией может быть принято на референдуме. Такое заявление сделал глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью украинским СМИ.
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