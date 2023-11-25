Арахамия: решение о переговорах с Россией должно пройти через референдум

Анфиса Иванова

Блин! Какой референдум нафиг вас спасет?! Вы примите все до единого нужного России условия, если, конечно, она вас пожалеет и согласится не добивать вас до полного уничтожения! Для вас сейчас не выгодно? - а потом будет поздно!!!!!!!!!