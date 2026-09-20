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Югары уку йортларында түләүле урыннарга гаризалар кабул итү тәмамлана

Россия югары уку йортларында бакалавриат, специалитет һәм магистратура программалары буенча түләүле урыннарга гаризалар кабул итү бүген, 20 сентябрьдә тәмамлана.

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