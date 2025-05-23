На Дону боевика-националиста, обстреливавшего села ДНР, приговорили к 20 годам строгого режима

Ростовская область, 23 мая 2025. DON24.RU. На Дону к 20 годам строгого режима приговорили штурмовика «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана»* (признан террористической организацией, запрещен в РФ).
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