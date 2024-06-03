Александр Дудчак: Украинец намекнул Макрону о последствиях войны в Украине

Полиция Парижа задержала трех человек — болгарина, немца и украинца (начало, как анекдот), которые поставили в воскресенье возле Эйфелевой башни 5 пустых гробов с плакатом «Французские солдаты, погибшие в Украине».
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