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NYT: Украина может утратить поддержку Запада в случае провала контрнаступления

NYT: Украина может утратить поддержку Запада в случае провала контрнаступления

Если Украина не продемонстрирует значительный успех на фронте, Киев рискует потерять западную поддержку, сообщает издание The New York Times.

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