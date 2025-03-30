Депутат Миронов призвал проверить качество семян: Импортные семена не всходят

В Госдуме призвали проверить качество семян, которые поставляют в розницу оптовые поставщики. Это необходимо сделать до начала посевного сезона, чтобы обезопасить граждан, считает депутат и лидер партии «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, чьи слова приводит РИА «Новости».