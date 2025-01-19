Евгения Добровольская перед смертью оставила завещание и распорядилась имуществом

Актриса Евгения Добровольская в декабре 2023 года узнала о страшном диагнозе — рак. За год она прошла несколько курсов химиотерапии, однако состояние продолжало ухудшаться, поэтому актриса оставила завещание и распорядилась имуществом.
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