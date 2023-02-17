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Халили выиграл зачет спринтов Кубка России, опередив Серохвостова на один балл, Поварницын – 3-й, Латыпов – 4-й

Биатлонист Карим Халили выиграл зачет спринтов по итогам Кубка России в сезоне-2022/23. Кубок России-2022/23 по биатлону Зачет спринтов Мужчины После 6 гонок из 6 1.

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