Акцию МВД России «Полицейский Дед Мороз» поддержали следователи УМВД России по Кировской области

В рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудниками Следственного управления УМВД России по Кировской области организовано посещение семьи 12-летнего жителя Нолинска Матвея Агафонова.
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