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Премьер Британии обвинил Иран в инциденте у авиабазы Фэрфорд

Премьер Британии обвинил Иран в инциденте у авиабазы Фэрфорд

NEIL HALL/EPA/TASS К сентябрьскому инциденту возле авиабазы Фэрфорд на западе Англии причастен Корпус стражей исламской революции (КСИР), включающий в себя элитные войска Ирана.

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