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Стрижка каре до плеч: описание, виды

Стрижки каре до плеч, фото которых приведены в обзоре, впечатляют универсальностью и разнообразием. Стилисты в течение длительного времени привносили в создание подобной прически множество различных нюансов, совершенствовали и изменяли.

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