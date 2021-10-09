Кто же все-таки виноват в топливном кризисе Евросоюза? Лавров открыл правду

Сергей ЕПолитикаКто же все-таки виноват в топливном кризисе Евросоюза? Лавров открыл правду Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил последние события в Евросоюзе, который «мерзнет» на фоне топливного кризиса.Вернуться к статье307НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОлег НоткинСгинь с карт мира ус ра и на вонючая!!!Влад и мирОчень громко ржал, когда прочитал статью, где кастрюлеголовые скакуасы отвечают на вопрос, чем "великие укры" отличаются от каких то там москалей! Правильно говорят, что "в каждой стране есть свои идиоты..., но что бы у идиотов была своя страна!?"Александр МорозовЗе в офшорах - это плохо, а наши упыри там же - это збсь! Нормальная логика!Alex Немоклоун, как никак, президент страны, а олигархи это так, упыри...ВСВадим СкоробогатовКлоун-президент...ЭТО ЧТО-то.Алекс ВайсНовости и трансляции с территории этого случайного политического недоразумения, с гордостью именуемого Западом "государство Украина" повергают или в гомерический хохот либо в оторопь. В наглую, в глаза, совершенно в тупую в объектив и в микрофон врут и несут чудовищную ахинею все, от депутатов до "президента"=игруна членом. В этом потоке навоза Европе естественно разбираться невозможно и политически не выгодно, т.к. "незалежна" Украина - их детище, и содержать по их гениальному плану должна была по прежнему Россия. Но план оказался в унитазе, а тратить на черную дыру Укры хоть евроцент для капиталистического бюджета - политическая и экономическая анафема. Поэтому Укра отправляется в унитаз вслед за планом. Она не в счет. Поэтому Европе приходиться выставлять счет России. И государь ВВП (как грезящийся царь мира) ее надежды не обманывает, и обрушивает стоимость акций Газпрома одной фразой о доп.поставках газа сразу на 150 руб. вместе с надеждами россиян подзаработать на собственном "национальном" богатстве. В общем, кругом русскому человеку - враги.Владимир Четвертнов- "У ти, пукнул маленький.", - "Дядечко, я не пукнув, бля буду...".ИванНацист, шут, и банальный уголовник-ВОР!Алекс ВайсВо главе с президентом Зе вся укра ворует, как в последний день!Александр Кондакова шо Вы хотели от еврея, он делает свой ГЕШЕФТ, хохлы и русские для евреев это не люди, евреи убили арабов больше чем Гитлер евреев, за деньги любой еврей пойдет по трупам с радостью и удовольствием.Алекс ВайсСпорить не буду, еврейские банкиры и промышленники с Манхеттена и Филадельфии очень охотно финансировали Гитлера с 1935 года, будучи прекрасно осведомлены о его доктрине в отношении европейского еврейства. Но это же не имело никакого значения, если отсвечивали большие бабки и власть над европейскими активами. А про то, какие сумасшедшие выгоды поимели евреи после войны на крови своих умерщвленных соплеменниках и говорить нечего. Ничего не поделаешь, богоизбранная сверхнация нация! Правда, попросившая казнить Божьего посланника, потому что был очень невыгодным.Александр Кондакова может просто плата за продажу конкуренту бога, хотя какая разница, просто надо понимать что с евреем даже какать на одном поле не нужно садиться, все равно обманет, такая нация -как Вы говорите!Александр Кондаководно не понятно -почему хохлы жрут кактус, но упорно на царство ставят евреев, почему нацики шестерят под евреями, это что мазахизм или новое извращение пидарастии?Алекс ВайсКстати, жида (не обязательно еврея) можно вырастить из якута, казаха или алжирца к примеру. С детства нужно впаривать ребенку, что якуты = это отдельная нация, с отдельной кухней, с отдельной музыкой, религией, литературой, языком, обычаями, все ОТДЕЛЬНОЕ от остального человечества, потому что жиды - самые богоизбранные, умные, предприимчивые, а гои - это люди второго сорта, если не третьего. И вот вам на выходе, самый настоящий нацист, хитрый и изворотливый, коварный и действительно умный, но ОТДЕЛЬНЫЙ от коллектива, общества и вообще прочих гоев. Просто якуты, казахи или алжирцы так никогда детей не воспитывают и таких взглядов не придерживаются.Александр Кондаковда мне хрен с ними с якутами, мне не понятно как на укре на 90% наш народ как пел Высоций и вдруг скурился и лег под евреев его же с детства так не воспитывали, ну хохлы всегда шестерили все старшины и боцманы были хохлами, но так низко лечь под евреев и балдеть от этого у меня как то в голове не укладывается, хотя в 17 Троцкие мочили миллионы русских и все были рады, да и Гитлер имеет еврейские корни, жалко хохлов, но это их выбор, кровушки прольют много как и мы при Троцком!Алекс ВайсИзвращение педерастии - это традиционный гетеросексуализм. У хохлов этим и не пахнет. Старый украинский стиль - это хатаскрайничество, ни во что не лезть, ничего не осуждать, никакого недовольства не выражать, бо чего бы не вышло, а только ждать еврохалявы или еврозарплаты, которая должна взяться хрен пойми откуда нис того ни с сего, просто потому что евреи перед майданом ее пообещали. В обстановке такого хатаскрайничества евреям - полное раздолье. А боевое националистическое быдло евреи просто покупают, на корню. Как Коломойша.Александр Кондаковвраки хрен Вам а хата с краю, хохлы у меня на службе - это продаду и заложат за лычку, а маршал Малиновский дал команду ставить на руководящие должности преимущественно хохлов- исполнительные и дисциплинированные, хрен Вам в .... что хохлы сидят в хатке как бобры эти твари что бы выслужиться мать родную пролдадут за 3 копейкАлекс ВайсХохлы очень продажны, но тупы. Все время в поиске, кому продаться и орать при этом о незалежности. Сотни советских анекдотов про хохлов оказались чистой правдой. Не воспользоваться этим евреи просто не могли. Перед майданом все жидовские олигархические каналы были залиты рекламой вступления укрии в евросоюз, куда их никто никогда не приглашал. Это же был первый фитиль евромайдана, когда Янукович не подписал евро-ассоциацию, на условиях ЕС, не изучая условий. А по пропагандистской легенде евро-ассоциация сулила хохлам водопады счастья, море бабла, европейскую жизнь (только работать и тратить, как в укрии, а получать - как в Европе). А тут хохлов не пустили к счастью! Да хохлу по барабану нацизм, борьба с Россией, Крым этот хренов, нафиг никакому хохлу не сдавшийся, главное - хохлу отрезали халяву! Ну в какой еще обстановке еврей не чувствовал себя полновластным хозяином?Александр Кондаковтолько не совсем так, хохлы всегда шестерили, но мечтали быть впереди планеты всей, евреи на этом оттягиваются , ржут над тупостью хохлов, я прекрасно знал кто меня закладывает, ну сделали ему темную, но домой он поехал героем с лычками, может это мы их так воспитали - придумали укропию, язык, УССР, подняли целину и казахам все отдали, может не они дебилы, а МЫ???Александр Кондакова самое главное- хохлы - это оскотинившиеся русские и их как и нас можно или убить или - НИКАК и если они возомнили себя пупом земли, то воевать с ними бесполезно, костьми лягут но не сдадутся, это не гордые ГРУЗИНЫ их можно перевоспитать только любовью, но нужно убрать евреев, вот когда хохлы это поймут с ними можно будет разговариватьIAIness AarteeГосподин Лавров прав и честен, только у Запада и США глаза закрыты, хотя ини это знают лучше других, но потворствуют .Александр Кондаковворовали не тупые хохлы, а евреи дорвавшиеся до власти над тупыми украми, а США это почти еврейский кагонат, так что хохликам пришел писец- еврейское рабство.Алекс ВайсКогда евреи воруют, их не остановить, их заносит в раж, они заберут все, до дна. Укрии - амба.ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙНародная мудрость гласит- где прошёл хохол еврею делать нечего. Не обижайте хохлов, тут похоже на перегонки.Александр Кондакова есть еще пословица -еврей заплакал, когда хохол родился, плакал, плакал, и поставил хохла раком. думаю рождение евреев на 1000 лет раньше Вы оспаривать не будете. хохлов нельзя обидеть - их нет, это всего лишь оскотинившиеся русские, а их мне очень жалко - ДЕБИЛЫ БЛ....Александр Кондаковесли б дело было в воровстве, мы все воруем по мере возможности, но самое главное евреи как умнейшая нация хочет и правит миром(Гитлер тоже был евреем) и нам русским с открытой душой с ними нельзя соревноваться сложно, а укру евреи ликвидируют это однозначно, они помнят кто их расстреливал в Бабьем Яру, месть евреев укро нацистам будет жесточайшей!Александр Кондаковнародня мудрость гласит- где прошел хохол еврею делать нечего, но умный еврей это болото просто обошел и поржал над тыпым хохлом лезущим по грязи!Александр Кондаковесли б евреи только воровали, мы все ворует по своим возможностям, но самое главное евреи правят миром как умнейшая нация (Гитлер был евреем), сейчас их все жалеют, а они убили арабов больше чем Гитлер евреевIAIness AarteeВсё возможно в этом миреBVBoris VoroninЛавров ПРАВ!!!... Но он не упомянул о ЖАДНЫХ америкосах, которые ВЕСЬ сжиженный газ направили в Азию где подскочили цены!!!... Чудес на свете НЕ БЫВАЕТ!!!Комментировать
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