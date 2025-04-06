Российские футболисты начали играть в форме с шевроном в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне

Одними из первых с ним вышли на поле футболисты «Зенита» и московского «Локомотива» Игроки команд Российской премьер-лиги с 23-го тура чемпионата страны начали играть в форме с шевроном в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили в РПЛ.