ВМФ России усиливает защиту кораблей от беспилотных комплексов

Геннадий Бережнов

Корабли и базы военно-морского флота России столкнулись с новой угрозой в виде надводных и подводных аппаратов ударного назначения, а так же и БЛА. Однако это результат не дальновидной политики МО и привел к беззащитности многие проекты типа 22160 и разведывательные корабли с одними пулемётами.