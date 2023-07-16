Пулеметная установка на борту корабля "Приазовье". На заднем плане виден горящий надводный беспилотник В ходе текущей Спецоперации боевые корабли и базы военно-морского флота России столкнулись с новой угрозой в виде надводных и подводных безэкипажных аппаратов ударного назначения.
ВМФ России усиливает защиту кораблей от беспилотных комплексов
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Геннадий Бережнов
Корабли и базы военно-морского флота России столкнулись с новой угрозой в виде надводных и подводных аппаратов ударного назначения, а так же и БЛА. Однако это результат не дальновидной политики МО и привел к беззащитности многие проекты типа 22160 и разведывательные корабли с одними пулемётами.
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