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Культурно-образовательном проекте ´Поезд памяти´.

Культурно-образовательном проекте ´Поезд памяти´.

В 2023 году помимо девяноста российских и пятидесяти пяти белорусских десятиклассников к участию в культурно-образовательном проекте ´Поезд памяти´ ???????????????????????????? приглашаются по двадцать школьников из Армении, Казахстана и Киргизии.

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