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Теннис на пороге 91-летия, планы на новые съемки и ошибки прошлого: как живет Владимир Познер

Теннис на пороге 91-летия, планы на новые съемки и ошибки прошлого: как живет Владимир Познер

Даже перешагнув 90-летний рубеж, Владимир Познер сохраняет завидную активность: он проводит по полтора часа на теннисном корте и готовится к новым телевизионным проектам.

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