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США значительно уменьшат помощь Киеву — Госдеп

США значительно уменьшат помощь Киеву — Госдеп

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Белый дом значительно уменьшит размер военной помощи Киеву по сравнению с уровнем 2022-2023 годов, ведь их цель — содействовать развитию национальной военно-промышленной базы киевского режима, сообщил представитель государственного департамента Мэтью Миллер.

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