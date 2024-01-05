ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Белый дом значительно уменьшит размер военной помощи Киеву по сравнению с уровнем 2022-2023 годов, ведь их цель — содействовать развитию национальной военно-промышленной базы киевского режима, сообщил представитель государственного департамента Мэтью Миллер.
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