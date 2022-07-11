Газопровод «Северный поток» остановил работу обеих своих веток в связи с работами по техобслуживанию

С сегодняшнего дня приостановлена работа газопровода «Северный поток». Напомним, что эта газотранспортная артерия позволяет Германии (а через неё и ряду других стран Европы) получать российский газ напрямую, без стран-транзитёров (посредников).
С сегодняшнего дня приостановлена работа газопровода «Северный поток». Напомним, что эта газотранспортная артерия позволяет Германии (а через неё и ряду других стран Европы) получать российский газ напрямую, без стран-транзитёров (посредников).
Свежие комментарии