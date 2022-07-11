Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Andry Olsen
    это говно ещё живое?В украинскую Раду...
  • ol
    "Сообщается о появлении загранотрядов нацбатов ВСУ на"правильней:-ЗАГРАДОТРЯДОВ.Сообщается о появ...
  • Astra
    Для Саакашвили это плохо кончилось 🤣Украинская пресса...

Газопровод «Северный поток» остановил работу обеих своих веток в связи с работами по техобслуживанию

Газопровод «Северный поток» остановил работу обеих своих веток в связи с работами по техобслуживанию

С сегодняшнего дня приостановлена работа газопровода «Северный поток». Напомним, что эта газотранспортная артерия позволяет Германии (а через неё и ряду других стран Европы) получать российский газ напрямую, без стран-транзитёров (посредников).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх