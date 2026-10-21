© Cumbria ConstabularyВ Великобритании двое мужчин получили тюремные сроки за неудачную попытку украсть банкомат, сообщает Need To Know.
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