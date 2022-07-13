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Кросби сыграл большую роль в том, что Малкин и «Питтсбург» продолжили переговоры (Джош Йохе)

Сидни Кросби сыграл большую роль в продолжении переговоров Евгения Малкина с «Питтсбургом». Сегодня стало известно, что стороны договорились о контракте на 4 года со средней зарплатой 6,1 миллиона долларов.

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