Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала целлюлит на снимках без фотошопа

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала снимки без фотошопа и восхитила фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).