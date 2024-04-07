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Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала целлюлит на снимках без фотошопа

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала целлюлит на снимках без фотошопа

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала снимки без фотошопа и восхитила фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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