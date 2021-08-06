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Семья с ребенком отравилась угарным газом в Саратове

Семья с ребенком отравилась угарным газом в Саратове

Саратов, 6 августа. Семья из трех человек отравилась угарным газом в поселке Красный Текстильщик. 30-летний мужчина и двухлетний ребенок госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, пострадавшая 60-летняя бабушка отказалась от лечения.

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