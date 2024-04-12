❗️ФСБ предотвратила теракт в еврейском учреждении в Москве. Задержан уроженец одной из стран Центральной Азии.
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❗️ФСБ предотвратила теракт в еврейском учреждении в Москве. Задержан уроженец одной из стран Центральной Азии.
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