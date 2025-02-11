Глава Ford Фарли: действия Трампа привели к хаосу в автопроме

Исполнительный директор Ford Motor Джим Фарли во вторник выразил обеспокоенность ситуацией в американской автомобильной промышленности, отмечая, что действия президента США Дональда Трампа привели к росту затрат и общему хаосу в отрасли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии