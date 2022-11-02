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Премьер-лига. Женщины. УГМК примет московское «Динамо», МБА – «Самару» и другие матчи

В среду, 2 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут шесть матчей. УГМК примет московское «Динамо», МБА – «Самару».

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