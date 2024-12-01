Исцеляющая молитва: Радуюсь Тебе, Господи, Радуюсь! Радуюсь каждому вдоху, который Ты благословляешь неисповедимою властью своей! Как прекрасна благоуханная амрита, источаемая светлыми духами стихии воздушной, и я вместе с ними Прославляю Тебя и Радуюсь Тебе! Радуюсь Тебе, Господи, Радуюсь! Радуюсь каждому глотку родниковой воды, щедро отдающей душе моей свою энергию, и плоти – чистоту, радуюсь капелькам дождя и росы, омывающим Тобой созданный мир! Как хрустально – нежна благодатная прохлада, исходящая от духов воды, и я вместе с ними Прославляю Тебя и Радуюсь Тебе! Радуюсь Тебе, Господи, Радуюсь! Радуюсь многоцветью лугов и полей, и тяжёлым колосьям пшеницы, которые станут хлебом моим, как сладки и ароматны щедрые материнские дары, кои с такой любовью и радением создают для творений Твоих духи земли, и я вместе с ними Прославляю Тебя и Радуюсь Тебе! Радуюсь Тебе, Господи, Радуюсь! Радуюсь первым лучам восходящего Солнца, и мерцанию звёзд, и серебряному свету Луны, и волшебному танцу в костре саламандры! О какое блаженство изливают в пространство духи Света и Пламени, служащие всем созданиям Твоим, и я вместе с ними Прославляю Тебя и Радуюсь Тебе! Радуюсь Тебе, Господи, Радуюсь! Радуюсь каждому мгновению, Тобой ниспосланному во благо моё и во Славу Твою! Ты даруешь мне осознание Красоты Бытия! Ты открываешь для меня Храмы Истины! Ты возжигаешь во мне устремление к Свету! Ты укрепляешь меня во всемогуществе Истинной Веры! И каждое мгновение я Прославляю Тебя и Радуюсь Тебе! Радуюсь Тебе, Господи, Радуюсь! Радуюсь каждому мгновению Мудрости, от Тебя нисходящей и к Тебе приближающей во Благо моё и во Славу Твою! Ты наставляешь меня на Путь Радости! Ты окармливаешь Внутреннее моё своей Вечностью! Ты призываешь меня к Истоку Жизни всей! Ты благословляешь меня Любовью своей! И каждое мгновение я Прославляю Тебя и Радуюсь Тебе! Радуюсь Тебе, Господи, Радуюсь! Радуюсь каждому существу, Тобой сотворённому, в коем животворит Вечный Свет Славы Твоей, и через Сокровенное коего Ты являешь Присутствие своё в этот мир! Ты посещаешь меня в каждый день моей жизни! 6.