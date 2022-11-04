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#Мы вместе: десятки флагов в День народного единства заполнили центр Уссурийска

#Мы вместе: десятки флагов в День народного единства заполнили центр Уссурийска

В Уссурийске стартовал цикл торжественных мероприятий, посвященных Дню народного единства. 4 ноября десятки горожан с государственными флагами в руках собрались на митинге-концерте "#МЫ ВМЕСТЕ" (6+).

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