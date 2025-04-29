Тони Тодд в трейлере фильма “Пункт назначения: Кровные узы”New Line Cinema и Warner Bros. представили новый захватывающий трейлер долгожданного хоррора “Пункт назначения: Кровные узы” (Final Destination: Bloodlines), где легендарный легендарный Тони Тодд в последний раз появляется на большом экране в своей культовой роли… источник#New_Line_Cinema #Warner_Bros.