Иран заявил о подрыве супертанкера на минах в Ормузском проливе

В Ормузском проливе супертанкер подорвался на мире, установленной иранскими военными. Об этом сообщает телеканал IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России хотят ст...
- Жанна Рябцева пол...
- ЮГ Обвиняемых в напа...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым