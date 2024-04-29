Пока широкие слои экспертной общественности обсуждают последние горячие внутренние новости, связанные с арестом «неприкасаемой» фигуры заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению в получении взятки в сумме не менее 1 млн рублей, а также чуть менее прикасаемой фигуры бывшего зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой по обвинению в получении взятки, но уже в кратно большей сумме 150 млн рублей, «смешные» суммы по сравнению с заработком некоторых «полковников», а также вполне позитивные вести с полей СВО, связанные с возможным прорывом фронта ВСУ, что хотелось бы сказать.
Предстоящие две недели станут самыми важными для России за последние двадцать лет
Комментарии
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Геннадий Бережнов
В получении взятки в сумме не менее 1 млн рублей, а все его царские хоромы в 3,5 млрд. это на з\п куплено? Он вор как и полковник Захарчеко, и в условиях войны должен быть расстрелян! Вот только нет выступления Шойгу, а это уже второй его зам. Пора в отставку!
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8 час.
Венера Мирошниченко
4 ый месяц 39733 за кап ремонт и вычитывают 401,30 где ваша совесть про курили?
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2 час.
Венера Мирошниченко
Милицтя подкупил только полицию за 40 тысяч миллиардов долларов, от кудп у них самолеты? , за мои зовы очень большие деньги, он был как Мирошниченко моей фамилией живет до сих пор просят изменить фамилию, это значить без квартиры, без стажа без пенсии и вообще все зовы и молитвы якобыили только Зоны Кирсановой или милиции, Наташи и опять в место Наташи кто то, обязаны были мне вернуть, но получат свое.
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2 час.
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