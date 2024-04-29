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Предстоящие две недели станут самыми важными для России за последние двадцать лет

Предстоящие две недели станут самыми важными для России за последние двадцать лет

Пока широкие слои экспертной общественности обсуждают последние горячие внутренние новости, связанные с арестом «неприкасаемой» фигуры заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению в получении взятки в сумме не менее 1 млн рублей, а также чуть менее прикасаемой фигуры бывшего зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой по обвинению в получении взятки, но уже в кратно большей сумме 150 млн рублей, «смешные» суммы по сравнению с заработком некоторых «полковников», а также вполне позитивные вести с полей СВО, связанные с возможным прорывом фронта ВСУ, что хотелось бы сказать.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
В получении взятки в сумме не менее 1 млн рублей, а все его царские хоромы в 3,5 млрд. это на з\п куплено? Он вор как и полковник Захарчеко, и в условиях войны должен быть расстрелян! Вот только нет выступления Шойгу, а это уже второй его зам. Пора в отставку!
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8 час.
Венера Мирошниченко
4 ый месяц 39733 за кап ремонт и вычитывают 401,30 где ваша совесть про курили?
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2 час.
Венера Мирошниченко
Милицтя подкупил только полицию за 40 тысяч миллиардов долларов, от кудп у них самолеты? , за мои зовы очень большие деньги, он был как Мирошниченко моей фамилией живет до сих пор просят изменить фамилию, это значить без квартиры, без стажа без пенсии и вообще все зовы и молитвы якобыили только Зоны Кирсановой или милиции, Наташи и опять в место Наташи кто то, обязаны были мне вернуть, но получат свое.
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2 час.

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