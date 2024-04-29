Предстоящие две недели станут самыми важными для России за последние двадцать лет

В получении взятки в сумме не менее 1 млн рублей, а все его царские хоромы в 3,5 млрд. это на з\п куплено? Он вор как и полковник Захарчеко, и в условиях войны должен быть расстрелян! Вот только нет выступления Шойгу, а это уже второй его зам. Пора в отставку!

Венера Мирошниченко

Милицтя подкупил только полицию за 40 тысяч миллиардов долларов, от кудп у них самолеты? , за мои зовы очень большие деньги, он был как Мирошниченко моей фамилией живет до сих пор просят изменить фамилию, это значить без квартиры, без стажа без пенсии и вообще все зовы и молитвы якобыили только Зоны Кирсановой или милиции, Наташи и опять в место Наташи кто то, обязаны были мне вернуть, но получат свое.