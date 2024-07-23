В США назвали странным поведение Байдена после отказа участвовать в выборах

Президент США ведет себя странно после того, как отказался участвовать в президентских выборах, заявил американский режиссер музыкальных клипов, активист Республиканской партии Робби Старбак 23 июля в соцсети Х.
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