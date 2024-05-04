Возвращение легенды. Nokia 3210 2024 со «Змейкой» и съемным аккумулятором поступит в продажу 15 мая

Финский ретейлер Giganti раскрыл дату начала продаж реинкарнированного телефона Nokia 3210: модель 2024 года с интегрированным модемом LTE станет доступна для предзаказа 8 мая, а открытые розничные продажи стартуют 15 мая.
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