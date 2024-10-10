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На испытаниях новых боеприпасов гаубица Caesar 8х8 поразила цели на дистанции более 42 километров

На испытаниях новых боеприпасов гаубица Caesar 8х8 поразила цели на дистанции более 42 километров

В целях проверки точности и дальнобойности на испытаниях новых боеприпасов калибра 155 мм в сентябре гаубица Caesar 8х8 поразила цели на дистанции более 42 километров.

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