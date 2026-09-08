Britain puts sanctions on Israeli settlements

Britain announced trade restrictions on settlements in the West Bank of Israel Tuesday and said the settlers were participating in "ethnic cleansing.
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