Прогноз погоды в Крыму на пятницу. • Симферополь: +21°, ясно• Севастополь: +15°, малооблачно• Ялта: +15°, ясно• Алушта: +15°, ясно• Евпатория: +14°, малооблачно• Саки: +16°, малооблачно• Бахчисарай: +20°, малооблачно• Джанкой: +20°, малооблачно• Судак: +13°, ясно• Феодосия: +1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии