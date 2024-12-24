Укрощение строптивых: Наталья Бочкарёва, Павел Прилучный и Лиза Моряк

На прошлой неделе в кинотеатре «Москва» незаметно состоялась светская премьера очередной комедии братьев Андреасян «Постучись в мою Тверь», в которой обыгрывается проверенный сюжет о встрече "городской фифы" с "деревенским грубияном".
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