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В Орловской области насчитали 88 тысяч компьютеров

В Орловской области насчитали 88 тысяч компьютеров

Как сообщил в своих официальных социальных сетях Орелстат, подведены итоги масштабного обследования организаций региона за 2025 год, а также оценены техническая оснащённость офисов, проникновение нейросетей и глубина кадрового дефицита в IT-секторе.

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