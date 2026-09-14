В Орловской области насчитали 88 тысяч компьютеров

Как сообщил в своих официальных социальных сетях Орелстат, подведены итоги масштабного обследования организаций региона за 2025 год, а также оценены техническая оснащённость офисов, проникновение нейросетей и глубина кадрового дефицита в IT-секторе.
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