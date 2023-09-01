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Где смотреть матчи Сборной России и Египта 7 и 11 сентября: прямые трансляции, во сколько начало

Сборная России по футболу в отсутствии международных соревнований и, соответственно, какой-либо турнирной мотивации продолжает проводить товарищеские поединки.

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