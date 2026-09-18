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Российские военные поразили «Геранью» судно с грузом ВСУ в порту Южный

Российские военные поразили «Геранью» судно с грузом ВСУ в порту Южный

Российские военные с помощью беспилотников «Герань» поразили судно с грузом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Южный в Одесской области.

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