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Тульские новости

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Дубровский провёл встречу с делегацией из Алжира в Туле

Дубровский провёл встречу с делегацией из Алжира в Туле

В регионе работают международные наблюдатели из стран Африки. Деловую встречу с делегацией из Алжира провели сенатор РФ Михаил Борщев, спикер регионального парламента Андрей Дубровский и первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина.

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