Дубровский провёл встречу с делегацией из Алжира в Туле

В регионе работают международные наблюдатели из стран Африки. Деловую встречу с делегацией из Алжира провели сенатор РФ Михаил Борщев, спикер регионального парламента Андрей Дубровский и первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина.