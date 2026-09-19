Дубровский провёл встречу с делегацией из Алжира в Туле

В регионе работают международные наблюдатели из стран Африки. Деловую встречу с делегацией из Алжира провели сенатор РФ Михаил Борщев, спикер регионального парламента Андрей Дубровский и первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина.
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